Trabzon'da tefecilik operasyonunda 3 şüpheliden 2'si yakalandı
FLASH HABER: Van'da ölü sayısı yükseliyor! 33 canımızı yitirdik
Haberler » Güncel » Trabzon'da tefecilik operasyonunda 3 şüpheliden 2'si yakalandı - Haber

Trabzon'da tefecilik operasyonunda 3 şüpheliden 2'si yakalandı

Trabzon'da, tefecilik, yağma ve şantaj suçlarına karıştıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı, 1 kişi aranıyor.

05.02.2020 17:48 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:48
Trabzon'da tefecilik operasyonunda 3 şüpheliden 2'si yakalandı

'da, tefecilik, yağma ve şantaj suçlarına karıştıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı, 1 kişi aranıyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tefecilik, yağma ve şantaj suçlarının şüphelileri M.A.B, M.B. ve N.B'nin adreslerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda M.B. ve M.A.B. gözaltına alındı, il dışında olduğu öğrenilen N.B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şahısların ikametlerinde yapılan aramada 11 senet, 2 çek,

2 ödeme dekontu,

2 sözleşme evrakı,

247 muska kağıdı, 39 icra ve vekaletname, 1 kurusıkı tabanca, 50 dolu fişek ele geçirildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler