Trabzon'da "tefecilik" operasyonunda 1 kişi yakalandı
Haberler » Güncel » Trabzon'da "tefecilik" operasyonunda 1 kişi yakalandı - Haber

Trabzon'da "tefecilik" operasyonunda 1 kişi yakalandı

Trabzon'da düzenlenen "tefecilik" operasyonunda, 1 kişi gözaltına alındı.

21.01.2020 18:38 | Son Güncelleme: 21.01.2020 19:10
Trabzon'da

'da düzenlenen "tefecilik" operasyonunda, 1 kişi gözaltına alındı.

İl 'nden yapılan açıklamaya göre, "tefecilik, tehdit ve yağma" suçlarının şüphelisi A.K, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı..

Şahsın ikametinde ve iş yerinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 15 fişek, çeşitli adlarda düzenlenmiş 17 adet toplamda 861 bin lira değerinde senet, 17 boş senet, çek teslim tutanağı, 2 tapu senedi, 2 sözleşme, 2 noter devri sözleşmesi ve 1 oto satış noter sözleşmesi ele geçirildi.

Şahsın, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler