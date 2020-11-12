Trabzon'da tefecilik operasyonu: 8 gözaltı
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Trabzon'da tefecilik operasyonu: 8 gözaltı

12.11.2020 09:37 | Son Güncelleme: 12.11.2020 09:40
Trabzon'da tefecilik operasyonu: 8 gözaltı

Trabzon'da polisin farklı adreslere eş zamanlı düzenlediği tefecilik operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'da polisin farklı adreslere eş zamanlı düzenlediği tefecilik operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra özel harekat polislerinin de katılımıyla şehir merkezinde daha önceden belirlenen bazı iş yeri ve evlere, tefecilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, toplam değeri 892 bin lira olan çok sayıda senet, tapular, bilgisayarlar, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.D, A.K, S.U, S.E, B.K, E.K, A.B ile K.S'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz

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