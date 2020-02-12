Trabzon'da tefecilik operasyonu
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Trabzon'da tefecilik operasyonu

Trabzon'da tefecilik suçu şüphelisi M.N.K. yakalandı.

12.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:18
Trabzon'da tefecilik operasyonu

'da tefecilik suçu şüphelisi M.N.K. yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, tefecilik suçunun şüphelisi M.N.K, adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Şahsın adresinde yapılan aramada, 47'si fotokopi olmak üzere 50 tapu senedi, 8 sayfa hesap ve gayrimenkul bilgilerinin yazılı olduğu not kağıdı, alacak verecek sözleşmesi, 3 noter vekaletname fotokopisi, 6 sözleşme ve dokümanlar ele geçirildi.

Kaynak: AA
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