Taze hamsinin kilogramı 20-30 liradan satılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Taze hamsinin kilogramı 20-30 liradan satılıyor

21.03.2021 13:33 | Son Güncelleme: 21.03.2021 13:51

Trabzon'da uzun bir sürenin ardından tezgahları süsleyen taze hamsinin kilogramı 20 ila 30 liradan satılıyor.

Trabzon'da uzun bir sürenin ardından tezgahları süsleyen taze hamsinin kilogramı 20 ila 30 liradan satılıyor.

Doğu Karadeniz'de yetersiz avlanma nedeniyle bir süredir tezgahlarda yer almayan taze hamsi, bugünlerde Ortahisar ilçesi Moloz mevkisindeki balıkçı tezgahlarını yeniden süsledi.

Balık satış pazarında yerli ve taze hamsinin kilogramı 20-30, mezgitin 20, istavritin 20-25, çupranın 40, somonun 25-30, uskumrunun 30, levreğin ise 50 liradan satışa sunuluyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sakin bir gün geçiren balıkçı esnafı, sadece yakın çevrede oturan vatandaşlara satış yapabiliyor.

Balıkçılardan Turgay Memiş, vatandaşlara taze hamsiyi kaçırmamaları tavsiyesinde bulunarak, şunları söyledi:

"Uzun bir aradan sonra ilk defa Trabzon'a yerli hamsi geldi. Fiyatları da 20 lira civarında satılıyor ama çok güzel hamsi. İnşallah bundan sonra da Karadeniz halkı hamsi hasretini giderir, hamsi çıkar. Kısıtlamadan dolayı insanlar yok ama biz de mecburen işimizin başındayız. Karadeniz halkına balık sunmak istiyoruz. İnşallah önümüz açılır."

Taze hamsinin kilogramı 20-30 liradan satılıyor
Taze hamsinin kilogramı 20-30 liradan satılıyor
Taze hamsinin kilogramı 20-30 liradan satılıyor
Taze hamsinin kilogramı 20-30 liradan satılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Türkan Şoray Demet Akalın Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Fatih Terim Bülent Uygun Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Naci Ağbal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Taze hamsinin kilogramı 20-30 liradan satılıyor - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 14:05:56. #1.15#
title