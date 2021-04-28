Trabzon'da tavuk kümesine saklanan 239 bin lirayı çalan iki kişi yakalandı
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Trabzon'da tavuk kümesine saklanan 239 bin lirayı çalan iki kişi yakalandı

Trabzon'da tavuk kümesine saklanan 239 bin lirayı çalan iki kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Güncel

Trabzon'da, tavuk kümesinde saklanan 239 bin lirayı çaldıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'da, tavuk kümesinde saklanan 239 bin lirayı çaldıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Araklı ilçesinde yaşayan H.K, 18 Nisan'da İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat ederek, eşiyle birlikte tavuk kümesine sakladıkları 239 bin liranın çalındığını beyan etti.

Jandarma ekiplerince başlatılan soruşturmada, H.K'nın Giresun'da çalışan oğlu M.K'nın de paranın saklandığı yeri bildiği öğrenildi.

Yapılan araştırmada, M.K'nın, arkadaşı Ö.E'ye parayı saklandığı yerden alıp kendisine getirmesini söylediği, Ö.E'nin de arkadaşı C.K. ile birlikte kümesten parayı alarak, aralarında paylaştıkları tespit edildi.

Bunun üzerine şüpheliler Ö.E. ve C.K, operasyonla yakalandı. Çalınan 239 bin liranın yarısını harcadıklarını belirten şüphelilerden ele geçirilen 119 bin 800 lira, jandarma tarafından H.K'ya teslim edildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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