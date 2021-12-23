Trabzon'da taşımalı eğitime bir gün ara verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon'da taşımalı eğitime bir gün ara verildi

Trabzon'da taşımalı eğitime bir gün ara verildi
AA / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

Trabzon'da buzlanma ve don olayı beklendiğinden tüm ilçelerde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

TRABZON (AA) - Trabzon'da buzlanma ve don olayı beklendiğinden tüm ilçelerde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Meteorolojik tahminlere göre ilimizin de içerisinde bulunduğu bölge genelinde 23-24-25 Aralık 2021 Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri kuvvetli, yer yer çok kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden tüm ilçelerimizde taşımalı eğitime 24 Aralık 2021 Cuma günü bir (1) gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına valiliğimizce karar verilmiştir."

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Çarşaflı kuyumcu cinayetine 3 tutuklama

Çarşaflı kuyumcu cinayetine 3 tutuklama

 SULTANGAZİ'DE TARTIŞMA SONRASI KADINDAN OTOMOBİLE TUĞLA YAĞMURU

SULTANGAZİ'DE TARTIŞMA SONRASI KADINDAN OTOMOBİLE TUĞLA YAĞMURU

 Trabzon'da il merkezi dahil 10 ilçede eğitim öğretime bir gün ara verildi

Trabzon'da il merkezi dahil 10 ilçede eğitim öğretime bir gün ara verildi

AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title