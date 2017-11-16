Trabzon'da Tarım Aracı Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı
Trabzon'da tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Trabzon'da tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Akçaabat ilçesine bağlı Ambarcık Mahallesi'nde İsmail Çan'ın kullandığı tarım aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Aracın kasasında bulunan Fatma Çan (51), olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan İsmail ve Ayşe Çan Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.