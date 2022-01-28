Trabzon'da tam otomatik katlı otopark hizmete alındı

TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesince hizmete açılan tam otomatik katlı otoparkın, kentin otopark sorununu azalttığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Bölgesinde tek olan Yavuz Selim Bulvarı'ndaki 311 araçlık tam otomatik katlı otopark, kısa süre önce hizmete başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Türkiye'de beşinci ve Karadeniz Bölgesinde ise tek olan tam otomatik katlı otoparkın, Meydan bölgesindeki otopark sorununu büyük oranda çözüme kavuşturacağını belirtti.

Eski Öğretmenevi ve Cudibey Ortaokulunun bulunduğu alanın geçici otopark olarak kullanıldığını anımsatan Zorluoğlu, bu alanın altında da büyük bir otopark yapmayı hedeflediklerini aktardı.

Meydanda yapımı devam eden otopark inşaatının da devam ettiğini vurgulayan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Son düzenleme ile oraya Çömlekçi Mahallemizden de giriş ve çıkış veriyoruz. Böylece Meydana gelmek isteyen vatandaşlarımız şehir trafiğine hiç girmeden buradan meydana ulaşabilecekler. İskenderpaşa Mahallemizdeki otopark da tamamlandığında şehir merkezindeki otopark sorunumuzu çok büyük oranda çözmüş olacağız."