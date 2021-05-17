Trabzon'da tam kapanma uygulamasını ihlal eden 1223 kişiye ceza kesildi

Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" uygulamasını ihlal eden 1223 kişiye toplam 2 milyon 576 bin 104 lira ceza kesildi.