Trabzon'da tam kapanma uygulamasını ihlal eden 1223 kişiye ceza kesildi
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Trabzon'da tam kapanma uygulamasını ihlal eden 1223 kişiye ceza kesildi

Trabzon'da tam kapanma uygulamasını ihlal eden 1223 kişiye ceza kesildi
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" uygulamasını ihlal eden 1223 kişiye toplam 2 milyon 576 bin 104 lira ceza kesildi.

Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" uygulamasını ihlal eden 1223 kişiye toplam 2 milyon 576 bin 104 lira ceza kesildi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından "hedef mavi kategori" etiketiyle yaptığı paylaşımda, 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulandığını anımsattı.

Ustaoğlu, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyararak, "29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1223 kişiye, toplam 2 milyon 576 bin 104 lira idari para cezası uygulanmıştır. Kurallara uyarak evlerinde kalan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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