Trabzon'da "tam kapanma" sürecinde sokak hayvanları unutulmuyor
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Trabzon'da "tam kapanma" sürecinde sokak hayvanları unutulmuyor

Trabzon'da 'tam kapanma' sürecinde sokak hayvanları unutulmuyor
Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Güncel

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde sokak hayvanlarına yiyecek desteğinde bulunuyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde sokak hayvanlarına yiyecek desteğinde bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının başından itibaren sahipsiz hayvanların besinsiz kalmaması için yoğun çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, her sokağa çıkma kısıtlamasında olduğu gibi tam kapanma sürecinde de sokak hayvanlarının aç kalmaması adına adeta seferberlik ilan ettiği vurgulanan açıklamada, ekiplerin 18 ilçede yoğun besleme çalışması gerçekleştirdiği aktarıldı.

Kedi ve köpeklerin yanında güvercinler ile çekeklerdeki ördek ve kazların da unutulmadığına işaret edilen açıklamada, 12 ekip ile ilçe belediyeleri, hayvansever dernekleri ve gönüllüler iş birliğinde yürütülen çalışmaların devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, sahipsiz canlara her zaman özel önem verdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgınının en başından itibaren sahipsiz hayvanlarımızın besinsiz kalmaması için yoğun çalışma yürütmekteyiz. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerimiz, her sokağa çıkma kısıtlamasında olduğu gibi tam kapanma sürecinde de 18 ilçemizde etkin bir çalışma gerçekleştirerek, sahipsiz hayvan popülasyonunun yoğun olduğu noktalara ve mama istasyonlarına mama bırakmaktadır. Tek bir sevimli dostumuzun besin sıkıntısı yaşamaması adına, kıymetli vatandaşlarımızın da bu zor günlerde kapılarının önüne bir kap su ve mama bırakmalarını istirham ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz

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