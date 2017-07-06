Trabzon'da Sydv Yardımları

Trabzon Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdı.



Valilikten yapılan yazılı çıklamada, Trabzon SYDV'nın mart-haziran döneminde çeşitli nedenlerle şehre gelerek yolda kalan ihtiyaç sahibi 34 kişiye yol yardımında bulunarak memleketlerine gitmelerinin sağlandığı belirtildi.



Ayın dönemde yardıma muhtaç 35 kişiye de tek seferlik acil nakdi yardım yapılarak ihtiyaçlarının karşılandığı kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"Vakıf ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle hayırsever firmalar tarafından gönderilen bin 500 parça giyim eşyası ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Aynı şekilde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile ihtiyaç sahibi geçici koruma kapsamında bulunan yabancı uyruklu sığınmacı aileler ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Ramazanda 200 gıda yardım paketi hane ziyareti yapılarak teslim edildi."