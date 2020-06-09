Trabzon'da şüpheli ölüm
Trabzon'da bir kişi evinde ölü bulundu.
09.06.2020 14:21 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:05
Trabzon'da bir kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Yavuz Selim Bulvarı'ndaki evinde yalnız yaşayan A.T'nin (59) yakınları bir süre kendisinden haber alamadı.
Girdikleri evde A.T'yi yatağında hareketsiz bulan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde, A.T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, savcılık incelemesinin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA