Trabzon'da Sülüklü Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi
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Trabzon'da Sülüklü Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi

Trabzon'da Sülüklü Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

Trabzon'da, Ramazan Bayramı arifesinde Sülüklü Mezarlığı'nda bulunan şehitlikte anma töreni düzenlendi.

Trabzon'da, Ramazan Bayramı arifesinde Sülüklü Mezarlığı'nda bulunan şehitlikte anma töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, törende Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunduğu belirtildi.

Daha sonra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve beraberindekilerin şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorluoğlu, "Vatan uğruna canlarını seve seve veren tüm şehitlerimizi saygıyla ve minnetle anıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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