Trabzon'da su ürünleri sektörünün talep ve çözüm önerileri görüşüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Trabzon'da su ürünleri sektörünün talep ve çözüm önerileri görüşüldü

10.02.2021 11:27 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:30
Trabzon'da su ürünleri sektörünün talep ve çözüm önerileri görüşüldü

Trabzon'da düzenlenen toplantıda, su ürünleri yetiştiriciliği sektörünün talep ve çözüm önerileri görüşüldü.

Trabzon'da düzenlenen toplantıda, su ürünleri yetiştiriciliği sektörünün talep ve çözüm önerileri görüşüldü.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TTSO) düzenlenen toplantıya, TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Cahit Gülbay, Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, TTSO yönetim kurulu üyeleri, TTSO Meclis üyesi ve Trabzon İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlker Yıldırım ile su ürünleri yetiştiriciliği ve işlenmesi alanında faaliyet gösteren sektör temsilcileri katıldı.

Toplantıda, su ürünleri yetiştiriciliği sektörünün talepleri, çözüm önerileri, üretim kapasitesinin artırılması için yapılması gerekenler başta olmak üzere sektörün gelecek planlamasıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Yılmaz Karakurum

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Beren Saat Hande Erçel Didem Kınalı İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Arda Turan Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzon'da su ürünleri sektörünün talep ve çözüm önerileri görüşüldü - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 11:30:49. #1.16#
title