Trabzon'da su ürünleri sektörünün talep ve çözüm önerileri görüşüldü

Trabzon'da düzenlenen toplantıda, su ürünleri yetiştiriciliği sektörünün talep ve çözüm önerileri görüşüldü.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TTSO) düzenlenen toplantıya, TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Cahit Gülbay, Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, TTSO yönetim kurulu üyeleri, TTSO Meclis üyesi ve Trabzon İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlker Yıldırım ile su ürünleri yetiştiriciliği ve işlenmesi alanında faaliyet gösteren sektör temsilcileri katıldı.

Toplantıda, su ürünleri yetiştiriciliği sektörünün talepleri, çözüm önerileri, üretim kapasitesinin artırılması için yapılması gerekenler başta olmak üzere sektörün gelecek planlamasıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Yılmaz Karakurum