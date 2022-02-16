Trabzon'da su tüketim bedelindeki KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü - Haberler
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Trabzon'da su tüketim bedelindeki KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü

AA, Tuğba Yardımcı - Ekonomi
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Trabzon'da su tüketim bedelindeki KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü

Trabzon'da su abonelerinden alınan KDV oranında yüzde 7 indirim yapıldı.

TRABZON (AA) - Trabzon'da su abonelerinden alınan KDV oranında yüzde 7 indirim yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, enflasyonla mücadele kapsamında alınan kararla temel gıda ürünlerinde Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi.

TİSKİ Genel Müdürlüğünce 14 Şubat Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere mesken, iş yeri, sanayi ve inşaat başta olmak üzere bütün abone türlerinde yeni fiyat uygulanacak.

AA / Tuğba Yardımcı - Ekonomi

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