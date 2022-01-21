Trabzon'da su sayaçlarının donma riskine karşı uyarı

TRABZON (AA) - Trabzon'da vatandaşlara su sayaçlarının donma riskine karşı tedbir almaları uyarısında bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Trabzon genelinde hava sıcaklığının ciddi şekilde düştüğü, şehir merkezi dahil pek çok noktada karın etkili olması nedeniyle su sayaç ve tesisatlarında donma tehlikesinin yaşandığı belirtildi.

Kar ve soğuk havanın etkisini ilerleyen günlerde de sürdürmesinin beklendiği vurgulanan açıklamada, "Su tesisatı ve sayaçlarında donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir. Açıkta bulunan su boruları soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir. Sayaçlar açıkta ise kesinlikle muhafaza altına alınmalı ve etrafı soğuğu geçirmeyen izolasyon malzemeleri ile korunmalıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Sayaç yerinin rüzgar almayacak şekilde düzenlenmesi gerektiğine de dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Su sayacının donması halinde ise patlayan sayaçtan akan sudan dolayı diğer sayaçların donmasına engel olabilmek için vananın kapatılarak suyun kesilmesi gerekir. Sayaç donmasını önlemek için gerekli koruma yapılamazsa sayaç arıza yapmakta ve abonelerimiz yeni sayaç almak durumunda kalmaktadır. Olası sayaç donmaları karşısında abonelerimizin sayaca herhangi bir müdahalede bulunmadan, Alo 185 TİSKİ Mavi Hat'tı arayarak abone numaraları ile birlikte ilgili müracaatta bulunması gerekmektedir."