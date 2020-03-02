Trabzon’da STK'larda Bahar Kalkanı Harekatı’na destek
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TTSO) tüm Türkiye ile eşzamanlı olarak bir araya gelen sivil toplum örgütleri temsilcileri, İdlib'te gerçekleşen hain saldırıya tepki gösterirken, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.
02.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:42
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TTSO) tüm Türkiye ile eşzamanlı olarak bir araya gelen sivil toplum örgütleri temsilcileri, İdlib'te gerçekleşen hain saldırıya tepki gösterirken, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.
Kaynak: Dunya.com