Trabzon’da STK'larda Bahar Kalkanı Harekatı’na destek

02.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:42

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TTSO) tüm Türkiye ile eşzamanlı olarak bir araya gelen sivil toplum örgütleri temsilcileri, İdlib'te gerçekleşen hain saldırıya tepki gösterirken, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.