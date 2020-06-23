HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Trabzon'da sporcular sosyal mesafe kuralına uyarak antrenmanlara başladı

Trabzon'da, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı spor tesisleri ve gençlik merkezlerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında normalleşme süreciyle sosyal mesafe kuralına göre faaliyetler başladı.

Trabzon'da sporcular sosyal mesafe kuralına uyarak antrenmanlara başladı
23.06.2020 12:45 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:49

Trabzon'da, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı spor tesisleri ve gençlik merkezlerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında normalleşme süreciyle sosyal mesafe kuralına göre faaliyetler başladı.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, müdürlüğe bağlı tesislerde Kovid-19 ile mücadele kapsamında gün boyu gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

Müdürlüğüne bağlı spor tesisleri ve gençlik merkezlerinde normalleşme çalışmalarıyla faaliyetlerin başladığına işaret edilen açıklamada, yurtlarda da belirli şartlarla hizmet verildiği kaydedildi.

Açıklamada, idari binalar ve tesislerin düzenli olarak ilaçlandığı vurgulanarak, Kovid-19'a karşı her türlü önlemin sıkı şekilde alınarak, sporcu ve gençlerin katı kurallar çerçevesinde hijyenik ortamlarda antrenmanlarını yaptığı ifade edildi.

"En küçük bir taviz vermeden çalışmalar yapıyoruz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İl Gençlik ve Spor Müdürü Birdal Öztürk, müdürlüğe bağlı hizmet binası, yurt, spor tesisi ve gençlik merkezlerinde dezenfekte çalışmalarını yapmaya devam ettiklerini bildirdi.

Kurallara titizlikle uyulduğuna dikkati çeken Öztürk, "Her metrekarenin düzenli olarak ilaçlanması başta olmak üzere bakanlıklarımızca belirlenen tüm kurallara titizlikle uyarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. En küçük bir taviz vermeden, en küçük bir riske meydan bırakmadan çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sağlık personeli ve yabancı uyruklu öğrencilere nöbetçi yurtlarda hizmet veriliyor"

Öztürk, il ve ilçe müdürlüklerine bağlı spor tesislerinin tamamının öncelikle lisanslı sporcular olmak üzere belirli branşlarda da halka açıldığını aktararak, 9 gençlik merkezinde de etkinliklerin yapılmaya başlandığını ifade etti.

Yurtların yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanırken, sağlık personeli ve yabancı uyruklu öğrencilere de nöbetçi yurtlarda hizmet verildiğini anlatan Öztürk, bütün tesislere girişlerde ateş ölçümü yapılarak, antrenmanlar dahil her şeyin sosyal mesafe kuralları içerisinde sürdürüldüğünü vurguladı.

Öztürk, sporun bağışıklık sistemini güçlendirmek başta olmak üzere sayısız faydasının olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"İnsanlar hareketsiz kalmamalı, bir şekilde sporla buluşmalı. Bunun için kademeli olarak tesislerimizle halkımızı buluşturmaya çalışıyoruz. Gençlik merkezlerindeki aktivitelerle gençlerimizin sosyal mesafe kuralları çerçevesinde kaynaşmasına, huzur dolu ortamlarda faaliyet yapmalarına fırsat tanıyoruz. Yurtlar dahil her tesis ve binamız, güvenli şekilde hizmet veriyor."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim Spor
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
G.Saray'ın yıldızı Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek Spor
G.Saray'ın yıldızı Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek
Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım Spor
Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım
Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı Spor
Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı
3 milyon TL istenen taş evin ilanında Mesut Özil detayı dikkat çekti Spor
3 milyon TL istenen taş evin ilanında Mesut Özil detayı dikkat çekti
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın 4-1 kazandığı maçta yaptığı asistlerle izleyenleri büyüledi Spor
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın 4-1 kazandığı maçta yaptığı asistlerle izleyenleri büyüledi
Fatih Terim, Gaziantep maçının biletini Belhanda, Jimmy Durmaz ve Sekidika'ya kesti
Fatih Terim, Gaziantep maçının biletini Belhanda, Jimmy Durmaz ve Sekidika'ya kesti
Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A'nın en golcü Portekizli futbolcusu oldu
Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A'nın en golcü Portekizli futbolcusu oldu
Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor
Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor
G.Saray - G.Antep maçında gözden kaçan pozisyon: Günay Güvenç'in de 6 saniye kuralını ihlal ettiği ortaya çıktı
G.Saray - G.Antep maçında gözden kaçan pozisyon: Günay Güvenç'in de 6 saniye kuralını ihlal ettiği ortaya çıktı
Juventus, Werder Bremen'in genç golcüsü Eren Dinkçi için teklif yaptı
Juventus, Werder Bremen'in genç golcüsü Eren Dinkçi için teklif yaptı
Cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını çalarak satan hacker'lara küfretti
Cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını çalarak satan hacker'lara küfretti
Beşiktaş, 3. Lig'de Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci için girişimde bulundu
Beşiktaş, 3. Lig'de Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci için girişimde bulundu
Galatasaray'ın istediği Sivassporlu Mert Hakan, Fenerbahçe ile anlaştı
Galatasaray'ın istediği Sivassporlu Mert Hakan, Fenerbahçe ile anlaştı
Barcelonalı Lionel Messi ile Griezmann antrenmanda kavga etti
Barcelonalı Lionel Messi ile Griezmann antrenmanda kavga etti
Annie Kilner, kendisini aldatan Kyle Walker'ı affedip evlenme teklifini kabul etti
Annie Kilner, kendisini aldatan Kyle Walker'ı affedip evlenme teklifini kabul etti
Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı
Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı
Trabzonsporlu Abdülkadir, ilk kez üst üste iki maçta gol attı
Trabzonsporlu Abdülkadir, ilk kez üst üste iki maçta gol attı
Eskortluk yapan model, tek gecelik ilişki yaşadığı futbolcudan bebek dünyaya getirdi
Eskortluk yapan model, tek gecelik ilişki yaşadığı futbolcudan bebek dünyaya getirdi
Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, boş tribünler önünde futbola veda edecek
Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, boş tribünler önünde futbola veda edecek
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse ile Betis ve Villarreal ilgileniyor
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse ile Betis ve Villarreal ilgileniyor
Galatasaraylı Okan Kocuk'un babası, hakem Alper Ulusoy'u lastik yakarak protesto etti
Galatasaraylı Okan Kocuk'un babası, hakem Alper Ulusoy'u lastik yakarak protesto etti
Manuel Pellegrini'nin menajeri: 10 gün içinde Fenerbahçe ile görüşeceğiz
Manuel Pellegrini'nin menajeri: 10 gün içinde Fenerbahçe ile görüşeceğiz
Bir kadınla dans eden Maradona, pantolonunu indirip kalçasını gösterdi
Bir kadınla dans eden Maradona, pantolonunu indirip kalçasını gösterdi
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep maçının hakemine isyan etti: Onu niye çalmadın?
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep maçının hakemine isyan etti: Onu niye çalmadın?
Hasan Ali Kaldırım'dan ayrılık iması: Bakalım seneye ne yazacaksınız
Hasan Ali Kaldırım'dan ayrılık iması: Bakalım seneye ne yazacaksınız
G.Saray'ın da istediği Mert Hakan'ın Fenerbahçe'yle anlaştığı ve formayı giydiği iddia edildi
G.Saray'ın da istediği Mert Hakan'ın Fenerbahçe'yle anlaştığı ve formayı giydiği iddia edildi
Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen'den çarpıcı iddia: Necati Ateş, tribünde bizi dövmeye kalktı
Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen'den çarpıcı iddia: Necati Ateş, tribünde bizi dövmeye kalktı
Yayıncı kuruluşun hesaplamasına göre G.Saray kalecisi Okan, topu 18.48 saniye elinde tuttu
Yayıncı kuruluşun hesaplamasına göre G.Saray kalecisi Okan, topu 18.48 saniye elinde tuttu
Ahmet Çakar'dan Alper Ulusoy'a sert eleştiri: Galatasaray'ın puanlarını gasp etti
Ahmet Çakar'dan Alper Ulusoy'a sert eleştiri: Galatasaray'ın puanlarını gasp etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Barış Yöş Cem Yılmaz Nuri Bilge Ceylan
Spor Adem Büyük Bülent Uygun Sergen Yalçın Tahir Karapınar Fernando Muslera
Daha Fazla Sel Bursa Ankara Otomobil
Şu an buradasınız: Trabzon'da sporcular sosyal mesafe kuralına uyarak antrenmanlara başladı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 13:28:52. #1.15#
title