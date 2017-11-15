Trabzon'da Spor Zili Çaldı

Geçen yıl il nüfusunun okul sporlarına katılım yapan sporcu sayısı oranında Türkiye birincisi olan Trabzon'da yeni hedeflerle 2017-18 eğitim-öğretim dönemi için okul sporları açılış töreni yapıldı.



19 Mayıs Spor Salonunda düzenlenen törene Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ile Ortahisar Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullah Uraloğlu'nun yanı sıra öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı.



Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi Orkestrası'nın konseri ile coşan öğrenciler, Türkiye şampiyonu Beşikdüzü Merkez Ortaokulu Erkek ve Beşikdüzü Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Folklor ekiplerinin gösterileri ile keyifli saatler geçirdi. İl Müdürü Birdal Öztürk, daha önce 9 bin 272 kişinin katıldığı okul sporları müsabakalarında büyük bir artışla geçen yıl 33 bin 612 öğrencinin mücadele verdiğini hatırlattı. Öztürk, "Bu alanda Türkiye birincisi olmak gurur verici. En önemlisi ulusal ve uluslararası arenada alınan birbirinden önemli derecelerle Trabzon'un spor kenti olduğu tekrar tekrar ortaya koyulmuştur" diye konuştu.



Türkiye genelinde okul sporları ile ilgili çalışmaları en iyi yapan illerden biri olmaktan gurur duyduklarını dile getiren Vali Yavuz ise, "Ülkemiz her alanda dünyada söz sahibi olmaya başlamıştır. Spor alanında da iyi bir başarı grafiğimiz var. Öğrencilerimizin sporla iç içe olması ve içlerinden son derece yetenekli isimlerin çıkması son derece sevindirici. Çocuklarımızın daha rahat spor yapması için tesis ve antrenör sayısının artması konusunda spor aşığı Cumhurbaşkanımızın istekleri ile tüm unsurlarıseferber ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Okul Sporlarına katılımın çok yüksek olmasının son derece önemli olduğunun altını çizen Başkan Gümrükçüoğlu da, "Çocuklarımız sadece dersle değil, sporla da ilgilenmeli. 'Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' gerçeğiyle çocuklarımızın spor yapması için her türlü imkanı seferber edeceğimize söz veriyoruz" dedi.



Konuşmaların ardından Trabzon'da çeşitli branşlarda birinci olduktan sonra katıldıkları ulusal ve uluslar arası yarışlarda derece yapan sporculara plaket ve hediyeleri dağıtıldı. Aralarında dünya ve Türkiye şampiyonlarının da olduğu öğrencilerin sayısının çok olması herkesi gururlandırdı. - TRABZON