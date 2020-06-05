Trabzon'da sosyal mesafeli cuma namazı TRABZON'da cuma namazı, koronavirüs önlemleri alınıp, sosyal mesafe kuralına uyularak kılındı.

TRABZON'da cuma namazı, koronavirüs önlemleri alınıp, sosyal mesafe kuralına uyularak kılındı.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında cemaatle ibadete ara verilen camiler, geçen hafta cuma namazının kılınmasıyla yeniden cemaate açıldı. Bu kapsamda 81 ilde belirlenen camilerde, cemaatle birlikte öğle, ikindi ve cuma namazları kılınmaya başlandı. Trabzon'da da normalleşme süreci kapsamında sosyal mesafe kuralı uygulanarak 2'nci cuma namazı kılındı. İskender Paşa Camisi avlusu ve Meydan Parkı'nda vatandaşlar, cuma namazına erkenden gelerek, bahçedeki yerlere sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde seccadelerini serip, ibadetlerini yaptı. Yenimahalle'de yer alan İpekyolu Fuar Alanı'nda sosyal mesafeye uyularak cuma namazı kılındı.

Kaynak: DHA