Trabzon'da son birkaç günde 73 noktada orman ve örtü yangını çıktı
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Trabzon'da son birkaç günde 73 noktada orman ve örtü yangını çıktı

15.01.2021 15:51 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:55
Trabzon'da son birkaç günde 73 noktada orman ve örtü yangını çıktı

Trabzon'da son birkaç gün içerisinde 15 ilçedeki 73 mahallede orman ve örtü yangını çıktığı bildirildi.

Trabzon'da son birkaç gün içerisinde 15 ilçedeki 73 mahallede orman ve örtü yangını çıktığı bildirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yapılan açıklamada, Trabzon'un Akçaabat, Arsin, Araklı, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Dernekpazarı, Düzköy, Ortahisar, Of, Maçka, Sürmene, Şalpazarı, Tonya, Vakfıkebir ve Yomra ilçelerine bağlı 73 mahallede son birkaç gün içerisinde orman ve örtü yangınları meydana geldiği belirtildi.

Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangınların, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki itfaiye ekiplerince söndürüldüğü kaydedildi.

Vatandaşların yangınlara karşı tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyarıldığı açıklamada, "Tarımsal faaliyetlerin bitmesinden sonraki süreçte yaprakların dökülmesi ve bahçe temizliklerinin yapılması neticesinde yakılan ateşlerden dolayı orman yangınları meydana gelebilmektedir. Bu nedenle yangınların çıkmaması için tedbirli ve dikkatli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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