Trabzon'da, sokaklarda 23 Nisan coşkusu
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Trabzon'da, sokaklarda 23 Nisan coşkusu

Trabzon'da, sokaklarda 23 Nisan coşkusuTRABZON Büyükşehir Belediyesi Bandosu, TBMM'nin açılışının 100'üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, üstü açık otobüsle tur attığı sokaklarda, konser verdi.

23.04.2020 20:01 | Son Güncelleme: 23.04.2020 20:01
Trabzon'da, sokaklarda 23 Nisan coşkusu

Trabzon'da, sokaklarda 23 Nisan coşkusu

TRABZON Büyükşehir Belediyesi Bandosu, TBMM'nin açılışının 100'üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, üstü açık otobüsle tur attığı sokaklarda, konser verdi. Kent sakinleri ve çocukların balkonlarından coşkuyla izlediği etkinliğe alkışlarla eşlik etti.

Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı, Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun talimatıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100'üncü yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında konser vermeye devam ediyor. Bando Takımı tarafından Beşirli, Bahçecik, Fatih ve Çukurçayır mahallelerinde, üstü açık gezici otobüsle verilen konserler, kent sakinlerinin ilgisini görüyor. Seslendirilen marş ve müziklere evlerinin balkonları ile pencerelerinden eşlik edenler, doyası eğlenirken, sergilenen animasyon gösterileri de özellikle çocukların büyük beğenisini kazandı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evde kalanlar ise ilgiyle izlediği konseri cep telefonu kamerasıyla kaydedip, ölümsüzleştirmeye çalıştığı bu anları da sosyal medyadan paylaştı.

ÇOCUKLARIMIZ MORAL BULDU

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, etkinlikle özellikle çocukların eğlenip, moral bulduğunu belirterek, "Koronavirüs salgını nedeniyle ne yazık ki bu yıl 23 Nisan programları gerçekleştiremedik. Biz de 'Büyükşehir Belediyesi olarak evlerindeki vatandaşlarımıza ve çocuklarımıza moral olsun' diye dün ilçelerimizde başlattığımız bando konserlerimize bugün şehir merkezinde devam ettik. 23 Nisan coşkusunu bir nebze de olsa da yaşatmak adına verdiğimiz konserlerden halkımızın çok memnun kaldığını gözlemlememiz de bizi ayrıca mutlu etti. Çocuklarımız, gençlerimiz ve her yaştan vatandaşımız camlarında ve balkonlarında bando konserlerimize eşlik etti, bizlere sevgilerini gönderdi. İnşallah bu zor günleri en kısa sürede aşarak egemenliğimizin ilanını ve çocuklarımızın bayramını daha coşkulu programlarla bir arada kutlamayı diliyorum? dedi.

Kaynak: DHA

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