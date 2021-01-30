Trabzon'da sokak hayvanlarının "Sevinç"i oldu

Trabzon'da sokak hayvanları, her gün işe gidip gelirken kendilerini besleyen Sevinç Yavuz'un yolunu gözlüyor.

Trabzon Adliyesinde memur 50 yaşındaki Sevinç Yavuz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde restoranların ve gıda işletmelerinin kapalı olması ve soğuk kış günleri nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının barınma ve beslenmeleri için mücadele ediyor.

Yavuz, her ay kendi bütçesinden ve arkadaşlarının desteğiyle 2-3 torba mama alarak sokak hayvanlarını besliyor.

Sabah saatlerinde sokak hayvanları için hazırladığı mamaları yanında getiren Yavuz'u, servisten indiğinde adliye önünde bekleyen köpekler karşılıyor.

Yanında getirdiği mamalarla önce çevredeki köpeklerle ilgilenerek besleyen Yavuz, daha sonra mesaisine başlıyor.

Mesai çıkışında Yavuz'un etrafından ayrılmayan sokak köpekleri, servisine kadar eşlik ediyor. Yavuz, köpekler dışında çevredeki kedi ve kuşları da besliyor.

Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu pandemi sürecinde hayvanlar zor durumda. Restoranlar kapalı olduğu için daha çok mamaya ve suya ihtiyaçları oluyor." dedi.

Kış mevsiminin sokak hayvanları için daha zorlu şartlarda geçtiğini hatırlatan Yavuz, "Onun için gönüllü arkadaşlarımız kulübe yaptırdılar. Suları, mamaları her zaman mevcut. İş yerimden destek olan arkadaşlarım da var. Herkesin duyarlı olmasını istiyorum. İnsanlar, kapılarının önüne bir kap su bir kap mama bıraksalar seviniriz." ifadelerini kullandı.

"Her sabah yolumu gözlüyorlar"

Sabah evden çıkmadan hayvanların mamalarını hazırladığını anlatan Yavuz, "Her sabah yolumu gözlüyorlar. Evde mamalarını hazırlıyor getiriyorum. İşe gelirken servisimi karşılıyorlar. O servisten o servise koşuyorlar. Hangisinden ineceğimi gözlüyorlar." diye konuştu.

Yavuz, kendisine destek olan birkaç arkadaşıyla hayvanların mamalarını, ilaçlarını ve aşılarını karşıladığını anlattı.

Hayvanlara karşı şiddeti kınayan Yavuz, "Hayvanları sevmeyen kişi insanları sevemez. Bunlar Allah'ın sessiz kulları. Bunlara yardımcı olacağız. Kimseye zararları yok bilakis hayvanlar insanlardan zarar görüyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik