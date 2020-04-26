Trabzon'da sokak hayvanları için seferber oldular
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Trabzon'da sokak hayvanları için seferber oldular - Haberler
Güncel, Haber

Trabzon'da sokak hayvanları için seferber oldular

Trabzon'da sokak hayvanları için seferber oldularTRABZON'da gönüllüler, polis ve belediye ekipleriyle işbirliği yaparak sokakta aç kalan sokak hayvanları için belirli noktalara mama ve su bıraktı.

26.04.2020 11:56 | Son Güncelleme: 26.04.2020 12:03
Trabzon'da sokak hayvanları için seferber oldular

Trabzon'da sokak hayvanları için seferber oldular

TRABZON'da gönüllüler, polis ve belediye ekipleriyle işbirliği yaparak sokakta aç kalan sokak hayvanları için belirli noktalara mama ve su bıraktı.

Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle hayvanseverler evlerinde kalınca sokak hayvanları da beslenme sorunu yaşamaya başladı. Trabzon'da polis, belediye görevlileri ile hayvan severler yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için harekete geçti. Ortahisar Belediyesi ile Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) üyeleri yiyecek zorluğu çeken hayvanların yoğunlaştığı bölgeleri belirledi. Görevliler ve gönüllüler, sokak hayvanlarının yaşam alanlarına yiyecek ve su bıraktı. Kent merkezinin park, bahçe, sokak, açık alan gibi farklı bölgelerindeki besleme noktalarına kedi ve köpekler için mama ve su bırakan polisler, sokak kedilerini elleriyle besledi.

'BİR KAP SU, BİR KAP MAMA BIRAKIN'

Ortahisar Belediyesi'nde görevli veteriner Ahmet Köz, sokağa çıkma kısıtlanmasının uygulanmasının ardından beslemeleri artırdıklarını belirtti. 20 mahalledeki 95 ayrı noktaya yaklaşık 800 kilo kedi ve köpek maması bırakarak binden fazla sokak hayvanını beslediklerini ifade eden Köz, "Beslenecek bütün canların yerlerini bilmiyoruz. Hayvanseverlerle birlikte çalışarak, onların bize gönderdiği notları değerlendirerek beslenecek hayvanları bulup onlara elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Her bölgemizde ortalama 8-10 civarında hayvan var, bundan fazla olan bölgeler de var. Biz ne kadar besleme yaparsak yapalım, yetişemediğimiz, bilmediğimiz noktalar oluyor. Lütfen herkes kapısının önüne bir kap su, bir kap mama koysun" dedi.

'ÇOK GÜZEL BİR İŞ BİRLİĞİ YAPILDI'

TRAHAYKO Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban da, belediyelerin sokak hayvanlarına karşı hassas olmalarının önemli olduğunu belirterek, 'Sokağa çıkma yasağında çok güzel bir işbirliği yapıldı. Sosyal medyadan ihtiyaç olan bölgelere ulaşılabilmesi için telefon numaraları yayınladık. Vatandaşlar bize ulaştı ve onların söylediği bölgelere gidip besleme yaptık. Herkes kendi kapısının önündeki hayvanı beslerse esnafın da, o mahallenin hayvanı da beslenmiş olur. Diğer noktalarda zaten dernekler, sivil toplum örgütleri, hayvanseverler, belediyeler sokak hayvanlarını besliyor. Hatta bu sefer polisler ve valilik de besleme yaptı. Herkes elinden geleni yapıyor. Bu konuda duyarlılık artıyor ama benim için önemli olan ortak çalışarak amaca hizmet etmek" diye konuştu.

Trabzon'da sokak hayvanları için seferber oldular

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu Haberler
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu
Koronaya karşı destek için Türk bayrağı, Avrupa'nın ünlü dağının zirvesinde Haberler
Koronaya karşı destek için Türk bayrağı, Avrupa'nın ünlü dağının zirvesinde
Ailede kriz! Instagram'da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu Haberler
Ailede kriz! Instagram'da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu
Güldür Güldür'ün Bilal'i, korona gölgesinde evinin bahçesinde evlendi Haberler
Güldür Güldür'ün Bilal'i, korona gölgesinde evinin bahçesinde evlendi
Oğlunu çekiçle öldüren baba, cansız bedeni yakmaya çalışırken yakalandı Haberler
Oğlunu çekiçle öldüren baba, cansız bedeni yakmaya çalışırken yakalandı
Gerekçesini emniyet müdürüne yazan vatandaş, dışarı çıkış iznini kaptı Haberler
Gerekçesini emniyet müdürüne yazan vatandaş, dışarı çıkış iznini kaptı
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Ülkedeki mevcut vaka sayısı kadar, koronavirüs hastası olabilir
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Ülkedeki mevcut vaka sayısı kadar, koronavirüs hastası olabilir
Everton, karantinayı delerek parti veren Kean'e 1.4 milyon TL para cezası verdi
Everton, karantinayı delerek parti veren Kean'e 1.4 milyon TL para cezası verdi
Barcelona, Sandro Tonali için Brescia'ya 60 milyon euro ve iki futbolcu teklif etti
Barcelona, Sandro Tonali için Brescia'ya 60 milyon euro ve iki futbolcu teklif etti
Koronavirüs ayakkabıdan bulaşır mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik söylentiye noktayı koydu
Koronavirüs ayakkabıdan bulaşır mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik söylentiye noktayı koydu
İngiltere'de 25 Nisan'da açıklanan verilere göre koronavirüs ölümleri 20 bini geçti
İngiltere'de 25 Nisan'da açıklanan verilere göre koronavirüs ölümleri 20 bini geçti
Babasını baltayla öldürüp ormana gömen genç, 4 gün sonra cinayeti itiraf etti
Babasını baltayla öldürüp ormana gömen genç, 4 gün sonra cinayeti itiraf etti
Diego Lugano'dan çok konuşulacak sözler: Eşcinsel takım arkadaşım vardı
Diego Lugano'dan çok konuşulacak sözler: Eşcinsel takım arkadaşım vardı
Motosiklet çalmaya çalışan hırsız, dayak yedi
Motosiklet çalmaya çalışan hırsız, dayak yedi
'Çantamda bomba var, beni vurun' diyerek raylara oturan kişinin hayat hikayesindeki dram sonradan ortaya çıktı
"Çantamda bomba var, beni vurun" diyerek raylara oturan kişinin hayat hikayesindeki dram sonradan ortaya çıktı
Mersin'de nesli tükenmekte olan balaban kuşu yaralı halde bulundu
Mersin'de nesli tükenmekte olan balaban kuşu yaralı halde bulundu
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 200 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 200 bini aştı
Türkiye'deki koronavirüs salgınında günlük iyileşen sayısı günlük vaka sayısını 984 kişi geçti
Türkiye'deki koronavirüs salgınında günlük iyileşen sayısı günlük vaka sayısını 984 kişi geçti
Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı
Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı
Hindistan'da koronavirüsü yaymakla suçlanan Müslümanlar bazı hastanelere alınmıyor
Hindistan'da koronavirüsü yaymakla suçlanan Müslümanlar bazı hastanelere alınmıyor
Mersin'de kamyonet uçuruma devrildi, 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti
Mersin'de kamyonet uçuruma devrildi, 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti
Sarıkamış beyaza büründü, Nisan ayında yağan kar şaşırttı
Sarıkamış beyaza büründü, Nisan ayında yağan kar şaşırttı
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Başakşehirli Edin Visca Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyor
Başakşehirli Edin Visca Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyor
Bilim Kurulu, oynanması düşünülen maçlar için uyardı: Sosyal mesafe uygulamak imkansız
Bilim Kurulu, oynanması düşünülen maçlar için uyardı: Sosyal mesafe uygulamak imkansız
Yasağı delip alkollü araç kullandığı için ceza yiyen şahıs, hırsını gazetecilerden çıkardı
Yasağı delip alkollü araç kullandığı için ceza yiyen şahıs, hırsını gazetecilerden çıkardı
Koronavirüs salgınını umursamayan İngiliz halkı, güneşli havayı görünce dışarı akın etti
Koronavirüs salgınını umursamayan İngiliz halkı, güneşli havayı görünce dışarı akın etti
Galatasaray Başkan Yardımcısı: Sivasspor maçına İngiltere'den gelen uçakla gidince koronavirüsten şüphelendik
Galatasaray Başkan Yardımcısı: Sivasspor maçına İngiltere'den gelen uçakla gidince koronavirüsten şüphelendik
İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkan kalp hastası Emrullah Gülüşken evine gönderildi
İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkan kalp hastası Emrullah Gülüşken evine gönderildi
Adıyaman'da Suriye uyruklu şahıs, kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı
Adıyaman'da Suriye uyruklu şahıs, kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Murat Boz Yıldız Tilbe Serenay Sarıkaya
Spor Podolski Mesut Özil Fatih Terim Lionel Messi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Bursa İtalya Ramazan Türk Lirası
Şu an buradasınız: Trabzon'da sokak hayvanları için seferber oldular - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.4.2020 13:36:11. #1.15#
title