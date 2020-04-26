Trabzon'da sokak hayvanları için seferber oldular TRABZON'da gönüllüler, polis ve belediye ekipleriyle işbirliği yaparak sokakta aç kalan sokak hayvanları için belirli noktalara mama ve su bıraktı.

TRABZON'da gönüllüler, polis ve belediye ekipleriyle işbirliği yaparak sokakta aç kalan sokak hayvanları için belirli noktalara mama ve su bıraktı.

Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle hayvanseverler evlerinde kalınca sokak hayvanları da beslenme sorunu yaşamaya başladı. Trabzon'da polis, belediye görevlileri ile hayvan severler yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için harekete geçti. Ortahisar Belediyesi ile Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) üyeleri yiyecek zorluğu çeken hayvanların yoğunlaştığı bölgeleri belirledi. Görevliler ve gönüllüler, sokak hayvanlarının yaşam alanlarına yiyecek ve su bıraktı. Kent merkezinin park, bahçe, sokak, açık alan gibi farklı bölgelerindeki besleme noktalarına kedi ve köpekler için mama ve su bırakan polisler, sokak kedilerini elleriyle besledi.

'BİR KAP SU, BİR KAP MAMA BIRAKIN'Ortahisar Belediyesi'nde görevli veteriner Ahmet Köz, sokağa çıkma kısıtlanmasının uygulanmasının ardından beslemeleri artırdıklarını belirtti. 20 mahalledeki 95 ayrı noktaya yaklaşık 800 kilo kedi ve köpek maması bırakarak binden fazla sokak hayvanını beslediklerini ifade eden Köz, "Beslenecek bütün canların yerlerini bilmiyoruz. Hayvanseverlerle birlikte çalışarak, onların bize gönderdiği notları değerlendirerek beslenecek hayvanları bulup onlara elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Her bölgemizde ortalama 8-10 civarında hayvan var, bundan fazla olan bölgeler de var. Biz ne kadar besleme yaparsak yapalım, yetişemediğimiz, bilmediğimiz noktalar oluyor. Lütfen herkes kapısının önüne bir kap su, bir kap mama koysun" dedi.'ÇOK GÜZEL BİR İŞ BİRLİĞİ YAPILDI'TRAHAYKO Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban da, belediyelerin sokak hayvanlarına karşı hassas olmalarının önemli olduğunu belirterek, "Sokağa çıkma yasağında çok güzel bir işbirliği yapıldı. Sosyal medyadan ihtiyaç olan bölgelere ulaşılabilmesi için telefon numaraları yayınladık. Vatandaşlar bize ulaştı ve onların söylediği bölgelere gidip besleme yaptık. Herkes kendi kapısının önündeki hayvanı beslerse esnafın da, o mahallenin hayvanı da beslenmiş olur. Diğer noktalarda zaten dernekler, sivil toplum örgütleri, hayvanseverler, belediyeler sokak hayvanlarını besliyor. Hatta bu sefer polisler ve valilik de besleme yaptı. Herkes elinden geleni yapıyor. Bu konuda duyarlılık artıyor ama benim için önemli olan ortak çalışarak amaca hizmet etmek" diye konuştu.

Kaynak: DHA