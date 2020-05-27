Trabzon'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 147 kişiye ceza
Trabzon'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 147 kişiye ceza veridi.
27.05.2020 09:27 | Son Güncelleme: 27.05.2020 09:27
Trabzon'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 147 kişiye ceza veridi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle 23-26 Mayıs'ta uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişilere idari para cezası uygulandığı ifade edildi.
Açıklamada, kısıtlama kararına uymadığı belirlenen 147 kişiye toplam 294 bin 420 lira ceza verildiği kaydedildi.
Kaynak: AA