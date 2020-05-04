Trabzon'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ceza
04.05.2020 15:40 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:40
Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 161 kişiye idari para cezası kesildi.
Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 161 kişiye idari para cezası kesildi.
Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 31 il arasında yer alan Trabzon'da, 161 kişinin uygulamayı ihlal ettiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu kişilere toplam 170 bin 674 lira para cezası verildiği kaydedildi.
Kaynak: AA