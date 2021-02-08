Trabzon'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 92 kişiye 181 bin lira ceza
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Trabzon'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 92 kişiye 181 bin lira ceza

08.02.2021 10:25 | Son Güncelleme: 08.02.2021 10:28
Trabzon'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 92 kişiye 181 bin lira ceza

Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 92 kişiye 181 bin 98 lira ceza kesildi.

Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 92 kişiye 181 bin 98 lira ceza kesildi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde koronavirüs vakaları, maalesef tekrar artış eğiliminde lütfen tedbirlere ciddiyetle uyalım." ifadelerini kullandı.

Ustaoğlu, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 92 kişiye 181 bin 98 lira ceza verildiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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