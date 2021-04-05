Trabzon'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 503 kişiye para cezası uygulandı
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Trabzon'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 503 kişiye para cezası uygulandı

Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel
Trabzon'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 503 kişiye para cezası uygulandı

Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 503 kişiye 700 bin 268 lira ceza kesildi.

Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 503 kişiye 700 bin 268 lira ceza kesildi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından "hedef mavi kategori" etiketiyle yaptığı paylaşımda, 29 Mart-5 Nisan tarihleri arasında hafta içi 21.00'den itibaren, hafta sonu ise tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığını belirtti.

???????Ustaoğlu, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyararak, "29 Mart- 5 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 503 kişiye, toplam 700 bin 268 lira idari para cezası uygulanmıştır. Kurallara uyarak evlerinde kalan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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