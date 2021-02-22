Trabzon'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 398 kişiye para cezası uygulandı

Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 398 kişiye 774 bin 787 lira ceza kesildi.

Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 398 kişiye 774 bin 787 lira ceza kesildi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs vaka verileri kısıtlamalarda esneklik ya da daha çok tedbir. Tercihlerimiz geleceğimiz." ifadelerini kullandı.

Ustaoğlu, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 398 kişiye 774 bin 787 lira ceza verildiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk