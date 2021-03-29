Trabzon'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 333 kişiye para cezası uygulandı
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Trabzon'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 333 kişiye para cezası uygulandı

Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel
Trabzon'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 333 kişiye para cezası uygulandı

Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 333 kişiye 473 bin 21 lira ceza kesildi.

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Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 333 kişiye 473 bin 21 lira ceza kesildi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından "hedef mavi kategori" etiketiyle yaptığı paylaşımda, 22-29 Mart tarihleri arasında hafta içi 21.00'den itibaren, pazar günü tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığını belirtti.

???????Ustaoğlu, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyararak, "22-29 Mart tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 333 kişiye, toplam 473 bin 21 lira idari para cezası uygulanmıştır. Kurallara uyarak evlerinde kalan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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