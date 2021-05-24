Trabzon'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 164 kişiye para cezası uygulandı

Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 164 kişiye toplam 369 bin 348 lira idari para cezası kesildi.

Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 164 kişiye toplam 369 bin 348 lira idari para cezası kesildi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından "hedef mavi kategori" etiketiyle yaptığı paylaşımda, 17-24 Mayıs tarihleri arasında hafta içi saat 21.00'den itibaren, hafta sonu ise tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığını anımsattı.

Ustaoğlu, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyararak, "17-24 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 164 kişiye, toplam 369 bin 348 lira idari para cezası uygulanmıştır. Kurallara uyarak evlerinde kalan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk