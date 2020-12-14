Trabzon'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 113 kişiye ceza
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Trabzon'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 113 kişiye ceza

14.12.2020 11:47 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:50
Trabzon'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 113 kişiye ceza

Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 113 kişiye ceza kesildi.

Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 113 kişiye ceza kesildi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 113 kişiye toplam 283 bin 80 lira idari para cezası verildiğini kaydetti.

Ustaoğlu, "Rehavet, koronavirüs salgınının canımızı daha çok yakmasının en büyük sebebidir." ifadesine kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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