Trabzon'da şoförler "Yeniden Usta" dedi

TRABZON (İHA) - Trabzon Şoförler Otomobilciler, Minibüsçüler ve Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanlığı 13. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Mevcut Başkan Ömer Hakan Usta, 751 oy alarak tekrar başkan seçilirken seçim sevincini kol bastı oynayarak kutladı.

Trabzon Şoförler Otomobilciler, Minibüsçüler ve Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanlığı 13. Olağan Genel Kurulu Beşirli Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nde yapıldı. İki listenin yarıştığı kongrede bin 161 oy kullanılırken, mevcut başkan Ömer Hakan Usta 751 oy, rakibi Turan Altuntaş ise 373 oy aldı. Seçimin ardından Başkan Ömer Hakan Usta, tekrar seçilme sevincini kolbastı oynayarak kutladı. - TRABZON