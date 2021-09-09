Trabzon'da sitelere sıfır atık kutuları yerleştiriliyor

Trabzon'da, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında 250 ve üzerinde bağımsız bölümü bulunan sitelere sıfır atık kutuları yerleştirildi.

Trabzon'da, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında 250 ve üzerinde bağımsız bölümü bulunan sitelere sıfır atık kutuları yerleştirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Ülke genelinde yürütülen, israfın önlenmesi, doğal ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını ilke edinen proje kapsamında 250 ve üzerinde bağımsız bölümü bulunan sitelere sıfır atık kutuları yerleştirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak gelecek nesillere temiz, gelişmiş bir Türkiye, yaşanılabilir bir dünya bırakmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi çalışmalarına özel önem vermekteyiz. Bu proje ile kağıt, plastik, metal, cam gibi kıymetli atıkların değerlendirilerek ülke ekonomisine katkı sağlanması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve sera gazı salınımının azaltılması hedeflenmektedir. Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın başlattığı Sıfır Atık Projesi, il genelinde yaygınlaştırılarak halkın bilinçlendirilmesi sağlanacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay