Trabzon'da sitelere sıfır atık kutuları yerleştiriliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzon'da sitelere sıfır atık kutuları yerleştiriliyor

Trabzon'da sitelere sıfır atık kutuları yerleştiriliyor
Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Güncel

Trabzon'da, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında 250 ve üzerinde bağımsız bölümü bulunan sitelere sıfır atık kutuları yerleştirildi.

Trabzon'da, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında 250 ve üzerinde bağımsız bölümü bulunan sitelere sıfır atık kutuları yerleştirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Ülke genelinde yürütülen, israfın önlenmesi, doğal ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını ilke edinen proje kapsamında 250 ve üzerinde bağımsız bölümü bulunan sitelere sıfır atık kutuları yerleştirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak gelecek nesillere temiz, gelişmiş bir Türkiye, yaşanılabilir bir dünya bırakmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi çalışmalarına özel önem vermekteyiz. Bu proje ile kağıt, plastik, metal, cam gibi kıymetli atıkların değerlendirilerek ülke ekonomisine katkı sağlanması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve sera gazı salınımının azaltılması hedeflenmektedir. Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın başlattığı Sıfır Atık Projesi, il genelinde yaygınlaştırılarak halkın bilinçlendirilmesi sağlanacaktır."

Trabzon'da sitelere sıfır atık kutuları yerleştiriliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız"
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Taliban'ın 'geçici hükümet ilanı' ve 'Kabil Havalimanı'na ilişkin değerlendirme Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Taliban'ın "geçici hükümet ilanı" ve "Kabil Havalimanı"na ilişkin değerlendirme Açıklaması

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Hulusi Akar Tanju Özcan Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Ünal Karaman Okay Yokuşlu Mergim Berisha Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Trabzon'da sitelere sıfır atık kutuları yerleştiriliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.09.2021 11:15:59. #1.13#

title