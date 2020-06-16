Trabzon'da sinyalizasyon sistemi görme engelliler için sesli hale getiriliyor
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Trabzon'da sinyalizasyon sistemi görme engelliler için sesli hale getiriliyor

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, kentteki sinyalizasyon sistemini görme engelliler için sesli hale dönüştüreceklerini bildirdi.

Trabzon'da sinyalizasyon sistemi görme engelliler için sesli hale getiriliyor
16.06.2020 15:05 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:40

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, kentteki sinyalizasyon sistemini görme engelliler için sesli hale dönüştüreceklerini bildirdi.

Zorluoğlu, Konaklar Mahallesi'nde Engelsiz Yaşam Merkezi'ne dönüştürülecek binada neler yapılması gerektiği konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere, Sosyal İşler Daire Başkanlığı Toplantı Salonu'nda engelli derneklerinin temsilcileri ile bir araya geldi.

Engellilerin sorunlarını çözmek için yoğun çalışmalar yürüttüklerini belirten Zorluoğlu, ortopedik engellilerin araçlarının tamir ve bakımı noktasında taleplerini karşılamak için oluşturulan atölyenin kısa sürede hizmete açılacağını ifade etti.

Zorluoğlu, engellilere daha iyi hizmet vermek için Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Engelliler Şube Müdürlüğü kurulduğunu dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"İlerleyen yıllarda ihtiyaç halinde engellilerle ilgili daire başkanlığı da gündemimizde var. Geldiğimiz aşamada Büyükşehir Belediyesinde engellilerimizin meseleleri ile doğrudan ilgilenen bir şube müdürü ve ekibi sizlerin hizmetinde. Trabzon'umuzu sizler için daha yaşanabilir bir hale getireceğiz. Yaptığımız tüm hizmetlerde engellilerin de maksimum ölçüde yararlanabilmesi anlayışıyla çalışıyoruz. Yol, kaldırım, bina yapıyorsak 'Engelli kardeşimiz buradan nasıl en iyi şekilde yararlanabilir' perspektifiyle hareket ediyoruz. Bu bir zihniyet dönüşümüdür. Trabzon'u huzur bulduğunuz, tüm hizmetlerden en iyi şartlarda yararlandığınız bir şehir haline getirmek istiyoruz."

Trabzon'un coğrafi yapısı gereği engelliler için zor bir şehir olduğuna dikkati çeken Zorluoğlu, "Bu bizi yıldırmayacak. Görev süremiz içerisinde şehrimizi sizler için arkamızdan dua edilecek şekilde dizayn etmek istiyoruz. Bütçemizden hatırı sayılır bir fedakarlık yapıyoruz." dedi.

Zorluoğlu, engellilerin, üst geçitlerden mevcut halleri ile yararlanmalarının imkansız olduğunu vurgulayarak, Ayasofya ve Havalimanı mevkisindeki üst geçitlerde engelliler için asansör sistemi kurulmasına devam edildiğini, bunlara her yıl yenilerinin ekleneceğini belirtti.

Trabzon sinyalizasyon sistemini özellikle görme engelliler için sesli hale getireceklerini vurgulayan Zorluoğlu, "Sesli trafik lambaları özellikle görme engelli kardeşlerimiz için hayati öneme haiz bir konu. Bu konuda ulaşım dairemize gerekli talimatı verdim. Trabzon'da halkımızın yoğun olduğu yerlerden başlayarak sinyalizasyon sistemini görme engelli ve diğer engelli kardeşlerimizin daha rahat kullanacağı hale getiriyoruz." diye konuştu.

Zorluoğlu, "Bunun sözünü veriyoruz. Yapılmadığında beni nerede görürseniz bunun hesabını sorabilirsiniz. Otobüslerimizin tamamı da engelliler için sesli komut sisteminin çalıştığı bir hale getirilecek." ifadesini kullandı.

Engelli derneklerinin temsilcilerinin, rahatlıkla vakit geçirebilecekleri kafe açılması talepleri üzerine Zorluoğlu, Moloz mevkisinde yapımı devam eden caminin etrafında böyle bir yer oluşturulabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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