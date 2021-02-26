Trabzon'da sinema salonlarının açılışı 1 Nisan'a ertelendi

Trabzon Valiliği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tedbir amacıyla kapatılan sinema salonlarının açılış tarihini erteledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Trabzon'da son zamanlarda Kovid-19 vakalarının tekrar artış göstermesi üzerine vatandaşları korumak ve salgını engellemek için sinema salonlarının faaliyetlerine yönelik İl Hıfzıssıhha Kurulunca ilave tedbirler alındığı belirtildi.

Açıklamada, 1 Mart'ta açılması planlanan sinema salonlarının faaliyetlerine salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamını sağlamak ve desteklenmesi amacıyla 1 Nisan tarihine kadar ara verildiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk