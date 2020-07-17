Trabzon'da silahlı kavga: 3 yaralı
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen silahlı olayda 3 kişi tabanca ile vurularak yaralandı.
17.07.2020 18:45 | Son Güncelleme: 17.07.2020 18:59
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen silahlı olayda 3 kişi tabanca ile vurularak yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçenin İstiklal Caddesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen olayda 3 kişi silahla vurularak yaralandı.
Yaralılar Haçkalıbaba Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayı gerçekleştiren şüphelinin ise teslim olamamak için direndiği öğrenildi. Olay yerine özel harekat ekipleri gelirken şahsı ikna çabaları sürüyor - TRABZON
Kaynak: İHA