Trabzon'da silah ve mühimmat kaçakçılığı
Trabzon'da silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı.
Trabzon'da silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla Akçaabat ilçesindeki bir şüpheli kişinin adresinde arama yaptı.
Söz konusu evde, 1 uzun namlulu ruhsatsız piyade tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 45 mermi ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli kişi gözaltına alındı.