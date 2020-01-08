08.01.2020 09:22 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:22

Trabzon'da silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla Akçaabat ilçesindeki bir şüpheli kişinin adresinde arama yaptı.

Söz konusu evde, 1 uzun namlulu ruhsatsız piyade tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 45 mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA