Trabzon'da silah kaçakçılığı operasyonu

Trabzon'un Düzköy ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Trabzon'un Düzköy ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede silah mühimmatı kaçaklığı yaptığı belirlenen şüphelinin evinde ve aracında arama yaptı.

Ekipler aramada, 2 tabanca, 4 şarjör ve 473 çeşitli çaplarda mühimmat ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay