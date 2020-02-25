Trabzon'da silah imalathanesi baskın
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Trabzon'da silah imalathanesi baskın

Trabzon'un Araklı ilçesinde silah, mühimmat kaçakçılığı ve tefecilik yaptığı tespit edilen 3 kişi yakalandı.

25.02.2020 13:18 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:19
Trabzon'da silah imalathanesi baskın

Trabzon'un Araklı ilçesinde silah, mühimmat kaçakçılığı ve tefecilik yaptığı tespit edilen 3 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Araklı ilçesinde silah, mühimmat kaçakçılığı ve tefecilik yaptığı tespit edilen 3 şüpheli şahsın ikametlerinde arama yaptı. Yapılan aramada 1 adet silah imalathanesi, 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 164 adet çeşitli çaplarda fişek, çok sayıda çeşitli silahlara ait parçaları, silah yapımında kullanılan malzemeler ve çok sayıda yazılmış, miktar ile tarih bilgileri yazılmamış boş senetler ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İHA
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