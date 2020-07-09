Trabzon'da şiddetli yağışta heyelan nedeniyle kapanan bazı mahalle yolları açıldı
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Trabzon'da şiddetli yağışta heyelan nedeniyle kapanan bazı mahalle yolları açıldı

Trabzon'un Sürmene ve Köprübaşı ilçelerinde dün şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelan ve taşkınlar sonucu kapanan bazı mahalle yolları, ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Trabzon'da şiddetli yağışta heyelan nedeniyle kapanan bazı mahalle yolları açıldı
09.07.2020 14:43 | Son Güncelleme: 09.07.2020 14:43

Trabzon'un Sürmene ve Köprübaşı ilçelerinde dün şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelan ve taşkınlar sonucu kapanan bazı mahalle yolları, ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da Sürmene ve Köprübaşı ilçelerinde hasar gören alanlarda incelemede bulundu.

Çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi alan Zorluoğlu, heyelandan etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Zorluoğlu, belediye olarak 24 saat vatandaşın hizmetinde olduklarını belirterek, "Tek tesellimiz heyelan nedeniyle herhangi can kaybı veya yaralanmanın olmamasıdır. Her zaman hemşehrilerimizin yanınızdayız. Arkadaşlara gerekli talimatları verdim. Ne gerekiyorsa yapılacak." dedi.

İlçe sakinleri de Zorluoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Öte yandan, dün şiddetli yağış nedeniyle heyelan ve taşkınlara bağlı hasar gören diğer ilçelerde de ekiplerin çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüğü, kapalı yolların yeniden ulaşıma açıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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