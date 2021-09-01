Trabzon'da şiddetli yağış Yomra ilçesinde su baskınlarına neden oldu
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Trabzon'da şiddetli yağış Yomra ilçesinde su baskınlarına neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Trabzon'da bugün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası Yomra ilçesinde su baskınları yaşandı.

Trabzon'da bugün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası Yomra ilçesinde su baskınları yaşandı.

İlçenin Gürsel mahallesinde bazı evler su baskınlarına maruz kaldı. Mahalle sakinleri ve Yomra Belediyesi ekipleri su baskınlarına müdahale ederken, belediye ekipleri yağmur sularının getirdiği taş ve çamur yığınları iş makineleri ile temizledi. Ekipler, çamur ve taş yığınlarını temizlemek için yoğun çaba harcarken, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık mahalleye gelerek ekiplerden bilgi aldı, vatandaşların taleplerini dinledi.

Şiddetli yağış nedeniyle Arsin ve Yomra ilçesindeki çok sayıda köy yolunda küçük çaplı heyelanlar yaşandı, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. Şiddetli yağışın bölgede bu gece ve yarın da etkili olması bekleniyor.

(Bekir Koca/İHA)

Trabzon'da şiddetli yağış Yomra ilçesinde su baskınlarına neden oldu
Trabzon'da şiddetli yağış Yomra ilçesinde su baskınlarına neden oldu
Trabzon'da şiddetli yağış Yomra ilçesinde su baskınlarına neden oldu
Trabzon'da şiddetli yağış Yomra ilçesinde su baskınlarına neden oldu
Trabzon'da şiddetli yağış Yomra ilçesinde su baskınlarına neden oldu
Trabzon'da şiddetli yağış Yomra ilçesinde su baskınlarına neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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