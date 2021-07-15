Trabzon'da şiddetli yağış etkili oldu, Arap turistin aracı çukura düştü
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Trabzon'da şiddetli yağış etkili oldu, Arap turistin aracı çukura düştü

İhlas Haber Ajansı / Ozan Köse - Haberler | Güncel

Trabzon'da şiddetli yağış etkili oldu, Arap turistin aracı çukura düştü Trabzon'da etkili olan sağnak yağış sonrası bazı evlerin ve işyerlerinin bodrum katlarını su bastı Trabzon'un Ortahisar ilçesinde özellikle dün gece etkili olan sağanak yağış sonucu bazı ev ve işyerlerinin bodrum katlarını...

Trabzon'da şiddetli yağış etkili oldu, Arap turistin aracı çukura düştü

Trabzon'da etkili olan sağnak yağış sonrası bazı evlerin ve işyerlerinin bodrum katlarını su bastı

TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde özellikle dün gece etkili olan sağanak yağış sonucu bazı ev ve işyerlerinin bodrum katlarını su bastı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin alt yapı çalışmaları sırasında açılan ve daha sonra hafriyat ile doldurulan kanalın yağmur suları nedeniyle boşalması sonucu park halindeki bir araç çukura düştü.

Trabzon'da etkisini gösteren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağış sonrası Ortahisar ilçesine bağlı Pelitli mahallesinde bazı evlerin ve işyerlerinin bodrum katlarını su bastı. İşyerlerinde maddi hasar meydana gelirken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen altyapı çalışmaları sonucu açılan kanala Arap turiste ait bir araç düştü.

Pelitli mahallesinde işyerinde maddi hasar meydana gelen Emrah Tüylü, dün gece saatlerinden itibaren suyun bastığını işyerini temizlediğini belirterek, "Dükkanımızın önünü 3 defa kazıdılar. En son çakıl serip gittiler. Aramadığım yetkili kalmadı. Kimse gelmiyor. Araba çukura düştü diyorum kimse ilgilenmiyor. Dükkanımı su bastı. 6 saat sonra buraya geldiler. Maddi hasarım var" dedi.

Esnaf Nejdet Tuncer ise, su basması sonucu maddi hasarın meydana geldiğini dile getirerek, "Maddi hasarımız var. Dün geceden beri yetkilileri aradık kimse gelmedi. Gelen bakıp gitti. Bir araç açılan kanala düştü. 3. kez bu kanal açıldı. Üstüne beton dökülmeden çakıl seriliyor" ifadelerini kullandı.

Trabzon'da şiddetli yağış etkili oldu, Arap turistin aracı çukura düştü
Trabzon'da şiddetli yağış etkili oldu, Arap turistin aracı çukura düştü
Trabzon'da şiddetli yağış etkili oldu, Arap turistin aracı çukura düştü
Trabzon'da şiddetli yağış etkili oldu, Arap turistin aracı çukura düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ozan Köse

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