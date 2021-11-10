Trabzon'da şiddetli rüzgar; hava trafiği aksadı - Haberler
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Trabzon'da şiddetli rüzgar; hava trafiği aksadı

Demirören Haber Ajansı / Aleyna Keskin - Haberler | Güncel
Trabzon'da şiddetli rüzgar; hava trafiği aksadı

TRABZON'da sağanakla birlikte etkili olan kuvvetli rüzgar, havalimanındaki uçuşları olumsuz etkilerken, bazı seferler rötarlı gerçekleşti.

TRABZON (DHA) - TRABZON'da sağanakla birlikte etkili olan kuvvetli rüzgar, havalimanındaki uçuşları olumsuz etkilerken, bazı seferler rötarlı gerçekleşti.

Doğu Karadeniz'de sağanak etkili olurken, Trabzon'da gece saatlerinden beri devam eden yağış ve şiddetli rüzgar, hava trafiğini aksattı. Trabzon Havalimanı'nda kuvvetli rüzgarda kalkış ve iniş yapamayan bazı uçaklar nedeniyle seferler ertelendi. Rüzgarın etkisini yitirmesiyle hava trafiği normale döndü.


Trabzon'da şiddetli rüzgar; hava trafiği aksadı

Trabzon'da şiddetli rüzgar; hava trafiği aksadı

Trabzon'da şiddetli rüzgar; hava trafiği aksadı

Trabzon'da şiddetli rüzgar; hava trafiği aksadı

Trabzon'da şiddetli rüzgar; hava trafiği aksadı

Trabzon'da şiddetli rüzgar; hava trafiği aksadı

Trabzon'da şiddetli rüzgar; hava trafiği aksadı

Demirören Haber Ajansı / Aleyna Keskin - Son Dakika Haberleri
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