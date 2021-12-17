Trabzon'da şiddet uyguladığı kedisini öldürdüğü öne sürülen kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu

TRABZON (AA) - Trabzon'da, darbettiği kedisinin ölümüne neden olduğu ileri sürülen kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Ortahisar ilçesinde 2 hafta önce Y.E ile eşi M.E arasında yaşanan tartışma üzerine eve giden polis, çifte ait 3 aylık kedinin şiddet gördüğünü belirledi. Yavru kediyi darbettiği ileri sürülen M.E'ye 1500 lira idari para cezası uygulandı.

Çiftin komşusunun Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneğine (TRAHAYKO) getirdiği kedi ise koruma altına alındı. Scottish fold cinsi kedi olaydan 10 gün sonra hayatını kaybetti.

TRAHAYKO Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, AA muhabirine, eşler arasında çıkan tartışma sırasında kedinin darbedildiğini söyledi.

Kurban, darbeden kişiye idari para cezası uygulanan kediye dernek üyesi tarafından bakıldığını anlattı.

Kedinin kanamaları, şişlik ve ödemlerinin olduğunu ifade eden Kurban, "Kediye şiddet uygulayan şahsa idari para cezası kesilmişti. Biz bu cezanın tekrar görüşülmesi için yetkililere başvurmuştuk. Adli ceza uygulanması için ölmesi mi gerekir demiştik ve kedimiz öldü." dedi.

Kurban, M.E. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını dile getirerek, "Kedinin bakımı bir dernek üyemiz tarafından üstlenilmişti, 3 saatte bir şırıngayla besleniyordu. Ancak kedimiz öldü. Yaşamasını çok isterdik çünkü onu çok sevip acılarını unutturacaktık. Dernek olarak savcılığa şahıs hakkında suç duyusunda bulunduk. Şimdi artık ilgili kurumlar da suç duyurusunda bulunacak." diye konuştu.

Öte yandan Ortahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünce kedinin otopsisi tamamlanarak hazırlanan raporun, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne gönderildiği öğrenildi.

AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri

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