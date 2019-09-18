Trabzon'da sel ve heyelan tatbikatı

18.09.2019 18:08

Trabzon'da, sel ve heyelan olaylarına yönelik tatbikat gerçekleştirildi.

Karadeniz bölgesinde sık rastlanan sel ve heyelanların ele alındığı tatbikatta, Artvin, Rize, Gümüşhane, Giresun ve Trabzon'daki 16 kurumun katılımıyla Maçka ilçesinde senaryo gereği selde mahsur kalan vatandaşların kurtarılması ve heyelan altında hayatını kaybedenlerin toprak altından çıkarılması canlandırıldı.

AFAD Trabzon Müdürü Ömer Kıratlı, saatte 125 kilogram yağmurun düştüğünü varsayarak Maçka Vadisi'nde 7 köyün etkilendiği, 5 vatandaşın hayatını kaybettiği, yaralıların ve yıkılan 8 binanın olduğu bir senaryoya göre tatbikat düzenlendiğini söyledi.

Senaryo gereği 7 istasyonda çalışma yaptıklarını aktaran Kıratlı, "Bunlardan biri de enkaz alanıydı. Heyelanda yıkılmış bir konutun içerisinden hayatını kaybeden vatandaşlarımızı çıkardık. Onun dışında dereye bir aracın düştüğünü varsayarak derede bir çalışma yaptık. Yine sanayi bölgemizde kimyasal sızıntıların olduğunu varsayarak Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehlikeler İstasyonu yaptık. Dereye vatandaşlarımızın düştüğüne dair senaryomuz vardı." şeklinde konuştu.

Kıratlı, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, AFAD ve Defterdarlık ekipleriyle bir taraftan hasar tespit çalışmalarının yürütüldüğünü belirterek, "Bütün bu olayları veri girişini Afet Acil Yönetim Merkezi'nde Aydes programı üzerinden 26 hizmet grubu girişlerini yapıyor. Yıkılan zarar gören konutlarla ilgili de çadırkent alanımızda bir istasyonumuz görev yapıyor." dedi.

Afet anında görev yapması gereken bütün kurumların yer aldığını aktaran Kıratlı, alanda 16 hizmet grubu ve Afet Acil Yönetim Merkezi'nde 26 hizmet grubunda, 40 araç ve 200'e yakın personelin görev yaptığını söyledi.

Trabzon'un yağmur, sel ve heyelanların çok fazla yaşandığı bir il olduğunu aktaran Kıratlı, şunları kaydetti:

"Genelde tecrübemiz yüksek ama tatbikat yapmak durumundayız. Tatbikatların faydaları var. Birincisi ekiplerimizin koordinasyonunu, tanışmalarını, kaynaşmalarını sağlıyoruz. Bir diğeri de var olan eksiklerimizi görüyoruz. 24 Eylül'de tatbikat toplantımız olacak, buradaki eksikliklerimizi görüşeceğiz. Tatbikatın en güzel tarafı da vatandaşlarımızın bilinçlenmesi ve bir farkındalık oluşturmak. Bir taraftan da bunu yapmaya çalışıyoruz. İnşallah afetler olmasın kimseye zarar gelmesin, amacımız bu."

Kaynak: AA