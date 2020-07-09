Trabzon'da sel nedeniyle mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı Trabzon'da sel nedeniyle mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı Köprübaşı'nda heyelan nedeniyle 1 ev yıkıldı Trabzon'un Yomra ve Sürmene ilçesinde sel nedeniyle mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı.

Trabzon'da sel nedeniyle mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı

Köprübaşı'nda heyelan nedeniyle 1 ev yıkıldı

TRABZON - Trabzon'un Yomra ve Sürmene ilçesinde sel nedeniyle mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı. Köprübaşı ilçesinde ise heyelan nedeniyle bir ev yıkıldı.

Trabzon'da dün öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddeti yağış sele neden oldu. Derelerin taşması sonucu bazı yollar ulaşıma kapanırken, mahalle yollarında heyelan meydana geldi. Yomra ilçesindeki Kıratlı mahallesinde sel nedeniyle vatandaşların mahsur kaldığı ihbarını alan AFAD ekipleri olay yerine giderek 2'si yaşlı 14 kişiyi kurtardı. Sürmene ilçesindeki Karamanlar mahallesinde de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle vatandaşlar bir evde mahsur kaldı. Heyelan tehlikesi olan bölgede mahsur kalan 7'si çocuk 10 kişi AFAD ve jandarma ekipleri tarafında kurtarılarak güvenli bir bölgeye getirildi.

Köprübaşı'nda ev heyelan nedeniyle yıkıldı

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde şiddetli yağış sonrası meydana gelen heyelanda bir ev yıkıldı. Yağmurlu mahallesi Abolu mevkinde 85 yaşındaki Abdullah Uzunyakup'un evi heyelan nedeniyle tamamen yıkılırken, ses geldiğini duyarak evden çıkan Uzunyakup ve gelini Muazzez Uzunyakup heyelandan dakikalarla kurtuldu. Köprübaşı Kaymakamı Uğur Tutkan, heyelan nedeniyle yıkılan evin olduğu bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Kaynak: İHA