Trabzon'da sel felaketi: Bakandan 'HES faciası' iddialarına yalanlama

Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşanan sel ve heyelanlardan dolayı 4 kişi yaşamını yitirdi. Kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Araklı ilçesindeki sele ilişkin, "Şu anda ulaştığımız vefat sayısı 4 oldu. Biraz önce bir kişiye daha ulaşıldı ve bizim belirlediğimize göre ve burada elde ettiğimiz, tüm köyde çalışmalarla yapılan değerlendirmelerde 6 kişimiz daha kayıp. Bu 6 kişi konusunda da arkadaşlarımız özellikle hangi bölgelerde olabileceklerini düşünerek oraya yoğunlaşıyorlar." dedi. Euronews.com'da Görüntüle